Governo do Distrito Federal adota tecnologia para enfrentar construções ilegais

O governo do Distrito Federal está utilizando tecnologia avançada para combater invasões e construções irregulares. Recentemente, uma operação em Ponte Alta, no Gama, resultou na remoção de várias obras ilegais, com o apoio da Polícia Militar e imagens de satélite.



No primeiro semestre deste ano, ocorreram 418 operações, liberando cerca de 4,5 milhões de metros quadrados. A tecnologia permite identificar rapidamente novas invasões, por imagens de satélites e drones que monitoram alterações no terreno.



Os cidadãos podem acessar informações sobre regularização pelo site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A participação da população é encorajada, denunciando ocupações irregulares para prevenir prejuízos futuros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!