Governo tenta adiar reajuste de passagens do transporte público entre DF e Entorno

Há ainda uma expectativa sobre o aumento das passagens e sua relação com a empregabilidade na região do Entorno

Balanço Geral DF|Do R7

O aumento das passagens de transporte entre o Distrito Federal e cidades do Entorno está sob análise da Agência Nacional de Transporte Terrestre. O governo dos dois estados solicitou ao Ministério de Transportes uma gestão integrada para evitar o aumento imediato.

A decisão deve ser anunciada até 22 deste mês. Protestos ocorreram anteriormente devido a um aumento previsto em fevereiro, que foi suspenso por seis meses.

