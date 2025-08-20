Governo tenta adiar reajuste de passagens do transporte público entre DF e Entorno

O aumento das passagens de transporte entre o Distrito Federal e cidades do Entorno está sob análise da Agência Nacional de Transporte Terrestre. O governo dos dois estados solicitou ao Ministério de Transportes uma gestão integrada para evitar o aumento imediato.



A decisão deve ser anunciada até 22 deste mês. Protestos ocorreram anteriormente devido a um aumento previsto em fevereiro, que foi suspenso por seis meses.



