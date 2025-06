Greve dos professores: Ibaneis Rocha afirma que não haverá reajuste salarial

A greve dos professores da rede pública do Distrito Federal continua após decisão em assembleia-geral. A paralisação, iniciada em 29 de maio, com suspensão das aulas em 2 de junho, já afeta cerca de 15% das escolas. Professores e enfermeiros realizaram um ato unificado, destacando preocupações compartilhadas.



O governador Ibaneis Rocha afirmou que o reajuste salarial não ocorrerá este ano. Uma nova assembleia está agendada para segunda-feira (16), às 9h, mas pode ser antecipada conforme necessidade. Durante esse período, o Sinpro organiza piquetes e formações para aumentar a adesão à greve.



