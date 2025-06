Grupo criminoso acusado de extorsão usava aplicativos de namoro para aplicar golpes

A Polícia Civil deflagrou operação em Samambaia (DF), resultando na prisão de oito pessoas e no cumprimento de 20 mandados de busca. A investigação revelou que a organização atraía vítimas por meio de perfis falsos em aplicativos de namoro.



As vítimas eram levadas a locais isolados onde eram abordadas por homens armados e obrigadas a realizar transferências bancárias. Até o momento, foram registradas 36 vítimas na região do Distrito Federal. O delegado responsável pela investigação alerta que “as investigações continuam para identificar outros autores e localizar outras vítimas”.



