Grupo da Saúde Universal mobiliza 17 mil voluntários em campanha de doação de sangue

Para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste sábado (14), uma campanha do Grupo da Saúde Universal reuniu mais de 170 voluntários do Distrito Federal e Entorno para doar sangue, contribuindo para aumentar os estoques dos bancos de sangue. Entre os participantes estavam César Duarte, de Planaltina de Goiás, e Zilnaide Viana, de Águas Lindas de Goiás, que doaram sangue pela primeira vez.



A ação, que acontece até o final do mês de junho, conta com a participação de mais de 17.800 voluntários em todo o Brasil e deve beneficiar mais de 71 mil pessoas. Desde o início das campanhas, há quatro anos, foram realizadas mais de 174 mil doações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!