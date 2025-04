Grupo de motociclistas é flagrado fazendo manobras perigosas em túnel de Brasília

Durante a madrugada desta quarta-feira (30), cerca de 20 motociclistas foram flagrados realizando manobras perigosas no túnel que dá acesso ao balão do aeroporto em Brasília . As ações incluem empinar motos, transitar na contramão e fazer retornos imprudentes.



A Polícia Militar, que não havia sido acionada, anunciou reforço no policiamento e fiscalização no local após a divulgação das imagens. As infrações são gravíssimas e sujeitas a multas, suspensão do direito de dirigir e apreensão dos veículos. A população é incentivada a denunciar atividades semelhantes pelo número 190.



