Grupo é investigado por usar nome de escritório de advocacia de Ibaneis para aplicar golpes

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) deflagrou uma operação para identificar integrantes de uma associação criminosa que usava o nome do escritório de advocacia do governador do DF, Ibaneis Rocha, para aplicar golpes virtuais em todo o país. As investigações duraram sete meses, até a polícia reconhecer e localizar os criminosos.



Na ação dos bandidos, eles se passavam por advogados e entravam em contatos com as vítimas, que eram clientes do escritório, alegando que elas teriam ganhado o processo judicial, mas que para terem acesso ao valor da causa, era necessário efetuar o pagamento de taxas e honorários. Para passar credibilidade, os golpistas usavam o número real do processo e o nome dos advogados responsáveis pela causa. Durante a operação, nesta sexta-feira (8), os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em Fortaleza (CE), Recife (PE) e regiões metropolitanas das capitais.



Em agenda oficial no Palácio do Buriti, o governador comentou o caso. “Estou afastado do escritório desde que assumi o governo em 2019, mas a gente termina sabendo dos fatos, eu encontro com meus sócios. Então, foi comunicado à Polícia Civil, não foi só o nosso escritório, nós temos outros escritórios que atuam nessa área de servidores públicos aqui no DF, que trabalham com precatórios, que também foram vítimas do golpe. E a polícia civil mais uma vez dá um exemplo de capacidade”, disse.



Ibaneis também elogiou os agentes. “Faço o meu agradecimento muito especial aos trabalhadores da polícia, em especial da 5ª DP, que foi quem fez toda essa apuração e ao Poder Judiciário que determinou essas buscas. Fraude sempre existe, mas nós continuar combatendo e eu tenho certeza que com a política qualificada que nós temos no Distrito Federal bandido aqui não se cria”, disse.