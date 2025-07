Homem acusado de matar esposa a facadas é julgado nesta quinta no Itapoã (DF)

O julgamento de Maiqui Pedro, acusado de matar a esposa, Simone Santos Ribeiro, em maio do ano passado e fugir com a filha do casal, ocorre nesta quinta-feira (24) no Itapoã (DF). A criança foi resgatada em segurança um dia após o crime. A investigação sugere que o crime pode ter sido premeditado.



O Tribunal de Justiça informou que as testemunhas da defesa estão sendo ouvidas. A sentença deve ser proferida por volta das 20h. Desde 2019, a pena para feminicídio pode ultrapassar 40 anos no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!