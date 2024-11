Homem agride entregadora após desentendimento no trânsito em Águas Claras

Um homem agrediu uma mulher após um desentendimento no trânsito no último sábado (23), em Águas Claras (DF). Leticia Cardoso, de 25 anos, saiu de casa pela manhã para fazer uma entrega durante o serviço. Segundo a vítima, ela entrou em uma rotatória, onde tinha a preferência pela passagem, quando um homem buzinou para ela após tentar passar. Ela afirma que, momentos depois, estacionou para realizar a entrega e o homem ainda estava atrás dela fazendo gestos obscenos e reclamações.



Logo depois, o agressor estacionou, saiu do carro, agarrou a vítima e começou a bater nela, como mostram as imagens da reportagem. Leticia ficou com ferimentos na boca e no corpo. Ela foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) após registrar boletim de ocorrência em uma das unidades da Polícia Civil do DF. O agressor ainda não foi identificado.