Homem ameaça funcionários após esperar por atendimento em UPA de Ceilândia

Um homem causou tumulto após esperar horas para ser atendido na UPA de Ceilândia. Demonstrando agressividade, ele ameaçou funcionários com pedras depois de se irritar ao ver outra pessoa ser atendida antes dele. Um vigilante, em resposta, efetuou um disparo no chão como medida intimidatória. A polícia foi acionada, e o homem foi detido. O Iges DF ressaltou que todas as medidas para garantir a segurança foram tomadas.



