Homem armado é preso após render e ameaçar mulheres e criança no Entorno do DF

Um homem armado rendeu duas mulheres e uma criança em Cristalina, Goiás. Ele é ex-companheiro de uma das vítimas e manteve as vítimas sob ameaça, assegurando-se do uso de uma espingarda. O incidente, flagrado por câmeras de segurança, levou os vizinhos a acionar a Guarda Civil Municipal que, após uma tentativa de fuga do suspeito, conseguiu capturá-lo. As vítimas receberam atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento local e o agressor foi encaminhado à delegacia por ameaça, cárcere privado e lesão corporal.



