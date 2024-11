Homem atropela mulher e bebê em curva e foge do local sem prestar socorro

Uma mulher e um bebê de 1 ano e 7 meses foram atropelados em Planaltina de Goiás. Câmeras de segurança de um comércio flagraram o momento que o carro fez a curva para entrar na rua e atingiu as vítimas.



Após o atropelamento, um homem desceu do veículo para verificar a mulher e o bebê, e um ciclista parou para ajudar. Ao perceberem que as vítimas estavam aparentemente bem, o motorista e o passageiro fugiram do local.



Segundo a mulher que foi atropelada, o homem estava embriagado. Ela registrou um boletim de ocorrência e o motorista pode responder por omissão de socorro.