Homem atropelado no Eixão está em estado grave com traumatismo cranioencefálico

O homem de 32 anos que foi atropelado na tarde da última segunda-feira (29), no Eixão Sul, em Brasília, está internado em estado grave no Hospital de Base. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado no chão inconsciente e teve traumatismo cranioencefálico, hemorragia pelo ouvido esquerdo e pelas narinas e fratura na perna esquerda.



Tudo aconteceu após ele sair do carro de aplicativo que havia pedido e ajudado a empurrá-lo. Depois disso, um motorista em alta velocidade o atingiu. A Polícia Civil do DF está investigando o ocorrido e informou que colheu os depoimentos do motorista de aplicativo e do condutor que atropelou a vítima.