Homem condenado por homicídio no DF forja a própria morte, mas é descoberto e preso pela polícia

Um homem foi condenado por homicídio qualificado em Taguatinga em 2017, e enquanto aguardava apelação da pena, forjou a própria morte. O acusado criou documentos falsos para viver sob uma nova identidade, mas foi descoberto pela Polícia Civil do DF. A corporação em parceria com o Ministério Público, monitorou as ações do homem, e capturaram o rapaz em Samambaia, na última sexta-feira (17). O delegado responsável pelo caso, destacou que ele abriu empresas e contas bancárias antes de ser detido.