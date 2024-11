Homem de 21 anos morre afogado em represa de Cocalzinho (GO), Entorno do DF

Um homem de 21 anos morreu afogado na represa do Portal do Faraó, em Cocalzinho (GO), Entorno do Distrito Federal. Três pessoas estavam na barragem, no momento do incidente. Duas conseguiram nadar e sair da água. A terceira, no entanto, não retornou à superfície.



O incidente ocorreu no último sábado (2). O Corpo de Bombeiros de Pirenópolis (GO) iniciou as buscas com um bote, mas, após 40 minutos, não obteve sucesso. Em seguida, a equipe náutica dos socorristas de Anápolis reforçou a operação. A ação conjunta encontrou o corpo do jovem, a três metros de profundidade.