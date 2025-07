Homem de 55 anos é resgatado após queda de telhado no Recanto das Emas (DF)

Um homem de 55 anos foi socorrido após cair de um telhado no Recanto das Emas (DF). Ele foi encontrado desacordado no chão com suspeita de traumatismo crânioencefálico grave. O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros e acionou o resgate aéreo para transporte da vítima ao Hospital de Base. Não há informações sobre a condição atual do paciente.



