Homem é agredido ao tentar assaltar mercado onde companheira trabalha no DF

Um homem suspeito de violência contra mulheres foi agredido em um mercado do Sol Nascente, no Distrito Federal, na última sexta-feira (29). Conhecido na região por violentar a companheira, ele entrou no comércio onde ela trabalha e cometeu uma tentativa de assalto. Ao abordar a gerente do estabelecimento e intimidá-la, dizendo estar armado, ele foi atacado pela funcionária com tapas, chutes e socos. A mulher dele interviu na briga e tentou ajudá-lo, momento que ele conseguiu escapar. Um boletim de ocorrência foi registrado na 19ª DP.