Homem é agredido em Ceilândia após suposto roubo de celular

Duas pessoas foram flagradas atacando um homem na QNN 1 de Ceilândia (DF), na manhã desta terça-feira (22). No momento do ocorrido, a Polícia Civil fazia uma operação na região e atendeu à ocorrência. Câmeras de segurança flagraram o momento que a vítima foi abordada pelos agressores, que chutaram e jogaram pedras no homem. Segundo eles, as agressões teriam sido motivadas pelo roubo de um celular.



A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para dar apoio à ocorrência. De acordo com a polícia, os três envolvidos aparentavam estar sob efeito de drogas. O homem agredido recebeu os primeiros socorros, e um dos agressores confirmou que respondia por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.