Homem é atropelado e morto a machadadas no Entorno do Distrito Federal

Um homem foi atropelado e assassinado com um machado em Cristalina, Entorno do Distrito Federal. O motorista, identificado como Nizan de Almeida, desceu do veículo após o atropelamento e golpeou a vítima com uma arma branca.



Ele retornou ao local minutos depois com um machado para continuar o ataque. Após fugir de bicicleta, ele foi encontrado no dia seguinte em casa, assistindo TV. O homem confessou ter agido devido a ameaças feitas pela vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!