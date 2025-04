Homem é esfaqueado após cobrar dívida em bar no Recanto das Emas (DF)

Um homem foi esfaqueado no Recanto das Emas (DF) após decidir cobrar dívida em um bar na região. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele confronta outro, apontando o dedo e desferindo um soco.



A briga continua dentro do estabelecimento, onde ele recebeu uma facada no peito. A vítima, depois, aparece sem camisa, enquanto o agressor foge. O dono do bar encaminhou a vítima ao hospital, onde ela se recupera bem. O agressor foi preso e alega legítima defesa, afirmando ter sido agredido antes.



