Homem é executado a tiros na porta de casa em Taguatinga Norte (DF)

Um homem de aproximadamente 40 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (31) dentro de sua residência em Taguatinga Norte (DF). A Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal estão no local para investigar o ocorrido.



Testemunhas relataram que dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, desceram do veículo e atiraram contra a vítima antes de fugir. A vítima, que trabalhava em lava jato próximo, era conhecida na região. O Instituto de Criminalística está realizando perícias no imóvel.



