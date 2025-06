Homem é flagrado derrubando placas de trânsito no Entorno do DF

A Polícia Militar de Goiás investiga um caso de vandalismo onde um homem foi flagrado por câmeras arrancando placas de sinalização no Entorno do Distrito Federal. Moradores informaram que o suspeito já teria retirado outras placas da mesma avenida. A polícia foi informada sobre o caso por redes sociais e reforça que vandalismo é crime com pena de detenção de um a seis meses, podendo ser agravada se cometido contra o patrimônio público.



