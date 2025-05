Homem é flagrado puxando cabelo de criança em restaurante em Brasília

Uma criança de seis anos foi agredida dentro da brinquedoteca de um restaurante em Brasília. A agressão aconteceu na noite do último domingo (12) e foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem entrando na brinquedoteca e puxando o cabelo da criança. Com a força, a vítima chega a ser levantada do chão.



Uma monitora do espaço presenciou a cena e acolheu a criança no colo. Antes de ir embora, o agressor ainda discutiu com alguns funcionários. Os pais só souberam quando chegaram em casa. O menino se queixou de dor de cabeça e disse que uma funcionária teria pedido para que ele só contasse aos pais sobre o ocorrido quando chegassem em casa.



No dia seguinte, a família voltou ao restaurante em busca de esclarecimentos e tiveram acesso às imagens da câmera de segurança. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso e trabalha para identificar o agressor que aparece nas imagens.



Em nota, o restaurante informou que entrou em contato com os pais assim que soube do ocorrido, que está prestando toda a assistência necessária e que instaurou um procedimento interno para apurar os fatos e identificar o autor da agressão. A empresa acrescentou ainda que, por motivos de segurança, novas medidas de controle de acesso e vigilância estão sendo implementadas.



