Homem é preso após furtar R$ 1.000 em mercadorias de supermercado do DF

Um homem foi preso após furtar R$ 1.000 em mercadorias de um supermercado do Paranoá, no Distrito Federal. Funcionários do local perceberam a movimentação e abordaram o suspeito do lado de fora do estabelecimento. Ele estava com um carrinho contendo diversos itens, como picanha, iogurte e queijo. Testemunhas relataram que ele estava acompanhado por outros homens, mas apenas ele foi detido. O indivíduo confessou o crime na delegacia.



