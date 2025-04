Homem é preso após sequestrar e estuprar menina de 13 anos em Goiás

Uma ação conjunta da Polícia Militar de Goiás e da Polícia Rodoviária Federal levou à prisão de um homem de 43 anos suspeito de sequestrar, dopar e estuprar uma menina de 13 anos em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.



O homem enganou a jovem com a promessa de torná-la influenciadora, levando-a a entrar em seu carro. A prisão ocorreu na DF-180, em Ceilândia, onde foram encontradas bebidas adulteradas e objetos para amarrar a vítima.



O suspeito, que já tem passagens por estupro de vulnerável, foi preso em flagrante. A vítima relatou às autoridades ter sido mantida em cárcere privado.



