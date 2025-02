Homem é preso duas vezes em três dias por agressões e ameaças com faca no Gama

Um homem foi detido duas vezes em três dias na região do Gama por agredir a mãe e irmã. Diego Miranda, de 39 anos, foi preso em flagrante no último final de semana, mas liberado após audiência de custódia na segunda-feira (17). Ao sair, retornou armado com três facas, ameaçando a mãe e violando as medidas protetivas. Ele tem mais de quatro passagens pela polícia, incluindo sequestro, roubo de veículos e perturbação do sossego.



