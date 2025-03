Homem é preso e dois seguem foragidos por invasão a residências no Park Way (DF)

Um homem foi preso e outros dois permanecem foragidos após a polícia investigar invasões a residências no Park Way (DF). Os crimes ocorreram em fevereiro e março deste ano, e os envolvidos agiam com violência contra os moradores.



"Conseguimos unir elementos dos fatos e demonstrar a necessidade da prisão", afirmou o delegado responsável pela Operação Cerco Fechado. As investigações continuam em busca dos fugitivos Renan Josué dos Santos e Diogo da Silva Oliveira. Se condenados, eles podem responder ainda por associação criminosa e roubo.



