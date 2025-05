Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio no Núcleo Bandeirante (DF)

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante no Núcleo Bandeirante (DF) por tentativa de homicídio após se envolver em uma briga em um bar. Durante o tumulto, ele sacou um facão para atacar outro envolvido de 35 anos. O ataque foi impedido por outras pessoas presentes no local. O suspeito fugiu, mas foi localizado por uma equipe da polícia e levado para a 21ª DP, onde foi autuado por tentativa de homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!