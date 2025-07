Homem é preso escondido no banheiro após agredir ex-namorada em Samambaia (DF)

Um homem de 31 anos foi preso em Samambaia Norte (DF), suspeito de agredir sua ex-namorada e ameaçá-la com uma arma de fogo. Ele foi encontrado pela polícia escondido no banheiro da casa da vítima. A mulher relatou que, além das agressões, seu celular foi quebrado e as chaves da residência foram roubadas. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia, após a vítima solicitar medida protetiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!