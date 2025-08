Homem é preso no Entorno do DF após oito meses foragido por tentativa de homicídio

Depois de sete meses de buscas, a polícia conseguiu localizar e prender um homem acusado de tentativa de homicídio. O crime aconteceu em uma distribuidora em Ceilândia (DF) e foi registrado por câmeras de segurança. Márcio Silva do Nascimento, conhecido como Márcio Doido, foi preso em Águas Lindas de Goiás.



Na época do crime, ele atacou a vítima com uma faca. A captura ocorreu durante a Operação Procurados, realizada pela 15ª Delegacia de Polícia, que busca localizar foragidos acusados de crimes graves. A vítima permanece hospitalizada em estado grave.



