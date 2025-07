Homem é preso por agressão e incêndio em Águas Lindas de Goiás, mas é solto em audiência

Um homem foi preso após agredir a ex-companheira e incendiar suas roupas na rua em Águas Lindas de Goiás durante a madrugada. A vítima recebeu atendimento médico e passa bem. Após a prisão, o juiz decidiu libertar o homem durante uma audiência remota no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O homem responde por lesão corporal e medidas protetivas foram solicitadas para a mulher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!