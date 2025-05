Homem é preso por assalto em posto de gasolina em Valparaíso de Goiás

Um homem foi preso em flagrante em Valparaíso de Goiás suspeito de assaltar um posto de gasolina. O crime ocorreu na última segunda-feira (12) e foi registrado por câmeras de segurança. O suspeito, junto com um comparsa, roubou o carro de um sargento do Corpo de Bombeiros no Gama (DF).



Eles realizaram outros assaltos em Valparaíso, Céu Azul e Cidade Ocidental, roubando dinheiro e uma máquina de cartão. A polícia recuperou o veículo roubado e alguns pertences da vítima. O segundo suspeito ainda está sendo procurado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!