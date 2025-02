Homem é preso por extorsão e polícia descobre rede de agiotagem e cobrança abusiva

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela polícia da 5ª DP da Asa Norte acusado de ameaçar um servidor da Câmara Federal. Inicialmente, a dívida do servidor era de R$ 7 mil com um agiota, mas foi repassada e aumentou para R$ 80 mil sob a cobrança do homem, que não era o agiota, mas um cobrador. A vítima foi ameaçada com mensagens e fotos de armas, levando-a a procurar a polícia. A prisão ocorreu quando ele foi ao encontro do servidor no Setor Comercial Sul, mas encontrou policiais no local.



