Homem é preso por furtar veículos de concessionárias no Distrito Federal

Um homem foi preso por suspeita de furtar pelo menos 10 veículos de concessionárias no Setor de Indústria e Abastecimento do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito fingia ser amigo dos funcionários para ter acesso aos veículos e depois trocava os automóveis por drogas devido a dívidas. A investigação da 3ª DP levou à prisão preventiva e busca e apreensão do suspeito, que está agora à disposição do Poder Judiciário.



