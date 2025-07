Homem é preso por invadir casa da ex-companheira e agredir policial no Entorno do DF

Uma mulher foi vítima de agressões do ex-companheiro, que invadiu a casa dos avós dela com um pedaço de pau em Formosa, Entorno do DF. O homem fez ameaças e agrediu um policial durante a resistência à abordagem. Na residência, foram encontradas munições de calibre permitido, não restrito. O suspeito foi preso, enquanto a vítima segue com medo.



