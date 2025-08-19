Logo R7.com
Homem é preso por manter filhos em cárcere privado em Samambaia Norte (DF)

O pai tinha passagens pela polícia por violência doméstica e estava sob efeito de substâncias durante a abordagem

Balanço Geral DF|Do R7

A Polícia Militar resgatou quatro crianças mantidas em cárcere privado pelo pai em Samambaia Norte (DF). O homem foi preso após mais de uma hora e meia de negociação. A mãe das crianças acionou a polícia relatando agressões e impedimento de acesso à casa.

As idades das crianças são de seis, sete e 14 anos, além de um bebê de um ano. Nenhuma criança apresentou ferimentos. O homem tinha passagens pela polícia por violência doméstica e estava sob efeito de substâncias durante a abordagem.

