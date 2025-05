Homem é preso por matar a tiros mulher que pilotava moto em Santa Maria (DF)

Um homem foi preso como suspeito do assassinato de Rosemary Gomes, de 51 anos, ocorrido em abril em Santa Maria (DF). A vítima foi atingida por nove tiros enquanto andava de motocicleta. A polícia identificou dois irmãos envolvidos na briga com Rosemary, que teria começado após a vítima acusá-los de furto.



Um dos irmãos está foragido, e a polícia solicita informações através do Disque Denúncia 197 para localizá-lo. O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia da região.



