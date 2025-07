Homem em situação de rua é preso após esfaquear mulher dentro do Aeroporto de Brasília

Uma mulher de 44 anos foi esfaqueada dentro do Aeroporto de Brasília na madrugada desta terça-feira (22). Segundo informações, tanto a vítima quanto o suspeito vivem em situação de rua. Ela procurou a equipe de segurança, recebeu os primeiros socorros e foi levada para uma UPA.



O local do crime foi isolado para perícia e liberado no início da manhã. A questão da segurança no aeroporto foi levantada, já que o incidente ocorreu em um local que deveria ser seguro. O delegado responsável informou que haverá coletiva com mais detalhes sobre o caso, enquanto a Inframerica ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.



