Homem em situação de rua é preso após espancar companheira em Brasília

Um homem foi preso na Asa Norte, em Brasília, após agredir sua companheira, ambos em situação de rua. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele espancava a mulher com socos e chutes até ela desmaiar. A Polícia Militar, ao ser acionada, prendeu o agressor, que tentou resistir na delegacia. A vítima foi levada ao hospital com lesões na cabeça.



A violência preocupa os comerciantes locais, que relatam insegurança constante. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (5), perto de um estabelecimento comercial, e aponta para a vulnerabilidade crescente na região. A operação Sentinela Urbana e o programa DF Mais Seguro visam coibir tais crimes, melhorando a segurança local.



