Homem em surto causa danos em lojas de eletrônicos no Entorno do DF

Um homem em surto causou danos em duas lojas de produtos eletrônicos no Jardim Zuleika, em Luziânia. Ele é filho do proprietário das lojas e imagens das câmeras de segurança mostram o homem com uma faca ameaçando seu pai.



O pai se defendeu com um pedaço de madeira e atingiu o filho, que caiu ao chão. Funcionários contiveram o homem sem ferir ninguém. A polícia foi chamada e todos foram levados à delegacia para depoimentos. O prejuízo total foi estimado em R$ 80 mil.



