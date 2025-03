Homem fica ferido após ser perseguido e assaltado em Taguatinga

Câmeras de segurança flagraram um assalto em Taguatinga, onde um homem foi empurrado por um agressor que o seguia. No chão, a vítima teve a carteira roubada e foi agredido. Testemunhas afirmam que o criminoso já perseguia a vítima há algum tempo. Ele sofreu machucados e quebrou o nariz durante a ação. As pessoas que presenciaram o crime relatam a tensão do momento, evidenciada pela violência do assalto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!