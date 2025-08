Homem finge ser comprador e furta televisão no Recanto das Emas (DF)

Um homem fingiu ser comprador e arrombou um cômodo de uma residência que também funcionava como loja de eletrônicos no Recanto das Emas (DF). Ele convenceu a esposa do proprietário a ajudá-lo a levar uma TV, enquanto o marido não estava.



O caso foi registrado na 27ª DP. Há registros de outros furtos semelhantes na região. A família da vítima alerta para os riscos de vender produtos online e recomenda não receber estranhos em casa.



