Homem foge de delegacia em Ceilândia após ser preso por violência doméstica

Um homem de 25 anos fugiu de delegacia em Ceilândia após ser preso por violência doméstica. Leonardo Paiva Santos teria agredido sua companheira e sob mandado de prisão por roubo, foi levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Durante o procedimento, ele removeu as algemas e fugiu pela porta da frente. A Polícia Civil busca informações sobre seu paradeiro através do Disque Denúncia 197. Parentes da vítima relatam estarem cansados com a situação contínua de violência.