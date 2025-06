Homem invade creche e ameaça crianças na Cidade Estrutural (DF)

Na manhã desta sexta-feira (27), um homem armado invadiu a creche Guerreiros da Alegria, na Cidade Estrutural (DF), causando pânico. Chegando de bicicleta, ele ameaçou as crianças e funcionários enquanto procurava o esposo da coordenadora da creche, que teria testemunhado um roubo de notebook.



"Eu estava lá fora, ele chamou meu esposo e perguntou se meu esposo tinha visto ele com o notebook," relatou. As crianças, em pânico, foram rapidamente levadas para um local seguro pelas cuidadoras, que agiram com coragem. "Minha ação foi correr e pegar ele lá com a arma apontada," descreveu uma das professoras.



A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e está atualmente em busca do suspeito, conhecido por suas atividades criminosas na região. PM garantiu que a captura do criminoso é uma questão de prioridade para a polícia.



