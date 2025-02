Homem leva seis tiros em tentativa de homicídio no Recanto das Emas

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na quadra 604 do Recanto das Emas na noite dessa quarta-feira (5). Imagens mostram um suspeito descartando o capacete que ele usava no momento do crime. Dois homens em uma moto se encontraram com outra dupla, e um dos homens disparou, atingindo a vítima com seis tiros. A vítima está no hospital do Gama e passa por uma cirurgia, mas está fora de risco. Um suspeito já foi identificado e possui histórico criminal.