Homem morre em acidente com três carros e filha o reconhece ao passar pela via no DF

Um homem morreu em um grave acidente envolvendo três veículos, na manhã desta segunda-feira (16), na Epia Sul, na altura do quilômetro 24 da DF-003, em Brasília. A vítima, identificada como Joeldir Vieira da Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No momento do atendimento, a filha de Joeldir passava pela via e reconheceu o carro do pai, que estava capotado na pista.



Segundo informações preliminares, uma motorista trafegava pela Epia, em direção à Candangolândia, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu em outros dois veículos. Um servidor da Secretaria de Administração Penitenciária foi socorrido com fraturas, enquanto a outra motorista ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada.



