Homem preso por comércio ilegal de anabolizantes dizia ser profissional de saúde

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um suspeito durante operação focada no comércio ilegal de anabolizantes e medicamentos controlados em Planaltina. O indivíduo se apresentava falsamente como profissional da saúde e realizava vendas em academias, além de entregas por aplicativo.



Durante a busca em sua casa, foram encontradas substâncias proibidas, balança de precisão e materiais indicando falsificação de receitas médicas, destacando os riscos diretos à saúde pública e violação das normas sanitárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!