Homem procurado por furto é visto cometendo mesmo crime em Santa Maria (DF)

Um homem suspeito de furtar uma televisão no Recanto das Emas é flagrado utilizando a mesma tática para furtar um microondas em Santa Maria. Um comerciante relatou que o suspeito se apresentou como sargento da Polícia Militar para tentar enganar.



As câmeras registraram a ação do criminoso, que usava as mesmas roupas e o mesmo carro em ambos os locais. A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando os casos, focando no veículo usado pelo suspeito.



