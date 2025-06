Homem que atirou contra empresário em Sobradinho (DF) posta mensagens sobre o caso

Em Sobradinho (DF), um homem filmado atirando em um empresário postou nas redes sociais, classificando o ocorrido como um "acidente lamentável". Ele se apresentou como sargento do Corpo de Bombeiros do DF e afirmou não ser uma pessoa má.



A mãe da vítima compartilhou sua profunda dor ao saber da morte do filho e pediu que a justiça seja feita. Informações indicam que a motivação pode estar relacionada a desavenças sobre um muro construído no lote. O suspeito permanece foragido, e a Polícia Civil solicita informações para encontrá-lo através do número 197.



