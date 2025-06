Homem que invadiu creche na Cidade Estrutural (DF) estaria em prisão domiciliar

O homem armado que invadiu a Creche Guerreiros da Alegria, na Cidade Estrutural (DF), tem nove passagens pela polícia, incluindo homicídio, e estava em prisão domiciliar. Ele colocou 45 crianças em risco. As funcionárias esconderam e protegeram elas até a chegada da polícia. O incidente ocorreu durante o horário do almoço, interrompendo a refeição dos alunos.



O homem invadiu a creche com uma arma em punho e ameaçou as crianças, algumas das quais são parentes do criminoso. Ele fugiu antes da chegada das autoridades e é procurado por equipes da Polícia Militar e Civil na região.



A comunidade local está em alerta e colaborando com as autoridades. As imagens de câmeras de segurança ajudaram a traçar a rota de fuga do suspeito, que usou uma bicicleta para escapar. As funcionárias e a polícia foram elogiadas pelo esforço rápido e eficaz para garantir a segurança das crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!